Eboli, i cittadini incontrano gli amministratori e segnalano le difficoltà I residenti si trasformano in "sentinelle di quartiere"

Gli amministratori incontrano i cittadini per capire le criticità e provare ad intervenire. Domenica scorsa sono iniziati i sopralluoghi e gli incontri sul territorio comunale di Eboli, a seguito delle richieste dei residenti già protocollate all’assessorato Lavori Pubblici ed Urbanistica.

L’assessore Salvatore Marisei, in sinergia con i consiglieri comunali ha incontrato i cittadini in Piazza Cavone, nel centro storico, via Cioffi (strada comunale e provinciale), via Miramonti, Traversa fontanelle 2, via Anna de Mendoza. Un appuntamento con gli amministratori per mettere in luce i problemi.

In tal modo gli stessi cittadini diverranno sentinelle del proprio quartiere e potranno segnalare, senza ostacoli ed eccessiva burocrazia, le principali esigenze e difficoltà. "Un modo per amministrare che vuole mettere al centro il dialogo con il territorio", scrive il sindaco Mario Conte.

Gli incontri continueranno nei prossimi giorni per ascoltare direttamente dai cittadini le esigenze del territorio e trovare soluzioni alle criticità presenti. Questa settimana si concluderà con l’appuntamento stabilito con i cittadini di via Lampione.