Emergenza ospedale Sarno: rassicurazioni sul potenziamento del pronto soccorso Questa mattina l'incontro tra il sindaco Canfora e la direzione Asl: "Arriveranno 2 medici dal 118"

Ha avuto esito positivo l'incontro di questa mattina del sindaco Giuseppe Canfora con il direttore generale dell'Asl Salerno, Mario Iervolino.

Il primo cittadino di Sarno ha ricevuto rassicurazioni dal massimo in merito l'emergenza dell'ospedale Sarno e circa il potenziamento del pronto soccorso. In attesa della fase concorsuale (tempi previsti 60 giorni) per l'assunzione di nuovi medici, al pronto soccorso del Martiri Villa Malta saranno assegnati due medici del 118 e i colleghi dell'Usca, una volta terminata l'emergenza Covid.

"Arriveranno due medici dal 118 - spiega il Sindaco Canfora -, e in attesa che sia espletato il concorso per l'assunzione di nuovi medici - stanno mettendo su le commissioni - con la chiusura dell'emergenza Covid, i colleghi dell'Usca, in continuità assistenziale, potranno prestare la propria opera anche in pronto soccorso".