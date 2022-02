Tramonti, dopo tante segnalazioni partono i lavori lungo la SP141 L’opera di manutenzione partirà nelle prossime settimane, con una durata stimata di 30 giorni

Dopo continue segnalazioni e le diverse criticità denunciate, partono i lavori di manutenzione lungo la strada provinciale 141 nel territorio di Tramonti. Gli automibilisti, residenti e non, che ogni giorno percorrono l'arteia possono così tirare un sospiro di sollievo. Ben note, infatti, le cattive condizioni di conservazione in cui versa la Strada Provinciale e che, in alcuni casi, rappresentano un vero e proprio pericolo per l’incolumità dei viaggiatori.

Il comune continua così ad investire sul miglioramento della viabilità e sulla sicurezza dei trasporti, consapevole che una buona rete stradale è indispensabile per lo sviluppo e il benessere della cittadinanza. Dopo i lavori che hanno interessato la S.P.2, che hanno ottimizzato sensibilmente il transito sul territorio comunale, è ora il turno della messa in sicurezza della Strada Provinciale 141.

Una situazione che non è certo passata inosservata all'amministrazione: tante le segnalazioni effettuate negli anni, tradotte in una richiesta di sopralluogo e di conseguente attivazione di interventi urgenti di manutenzione avanzata dal Sindaco Domenico Amatruda alla Provincia di Salerno già nel 2020. Un sopralluogo che ha confermato le numerose problematiche che affliggono la S.P. 141, evidenziando come queste siano, in alcuni tratti, una minaccia per i pedoni e gli automobilisti. La Provincia di Salerno ha quindi redatto un Progetto Esecutivo, supportato dall’ufficio tecnico comunale, stimando in euro 140.000 le spese necessarie alla manutenzione straordinaria della suddetta Strada Provinciale.

Con la recente conclusione della gara d’appalto, che ha visto vincitrice la I.G. GROUP SLR di Aversa, termina anche l’iter burocratico necessario all’avvio dei lavori. L’opera di manutenzione della S.P. 141 partirà nelle prossime settimane, con una durata stimata in 30 giorni.

Gli interventi non interesseranno solo la riparazione e il miglioramento di buona parte della sovrastruttura stradale, ma anche la risistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, la pulizia delle cunette e la riparazione di alcuni parapetti.

Questi ultimi due punti hanno un’importanza non minore a quella di un manto stradale in buono stato. La pulizia delle cunette permette di gestire con più efficienza lo smaltimento dell’acqua piovana, riducendo l’usura a cui è soggetta la strada e allungandone la vita utile, diminuendo al tempo stesso i costi di manutenzione. I parapetti, infine, sono delle strutture indispensabili per la sicurezza di chi transita lungo la S.P.141.

“La manutenzione e la sicurezza delle strade è sempre stato un tema caro a questa Amministrazione” ha dichiarato il Sindaco Domenico Amatruda “che negli ultimi anni si è attivata con ogni mezzo a sua disposizione affinché i cittadini di Tramonti, ma anche i tanti automobilisti che ogni giorno transitano sul nostro territorio, possano godere di un viaggio comodo e sicuro. I lavori di manutenzione della S.P.141, possibili solo grazie al supporto della Provincia di Salerno, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, sono il coronamento di un percorso che continuerà nei prossimi anni e che è la conferma tangibile dei risultati che si possono ottenere in maniera sinergica con gli Enti Sovracomunali”.