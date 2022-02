Si rinnova il progetto di "mobilità garantita" a Sarno: ecco il taxi sociale Sarà destinato al trasporto di persone con disabilità fisica, psichica o sociale

Il Progetto Mobilità Garantita è un'iniziativa del Comune di Sarno in sinergia con i soggetti privati del territorio che punta all'integrazione delle categorie svantaggiate della cittadinanza alla vita sociale della comunità.

Il “Taxi sociale”, dato in comodato d'uso alle politiche sociali del Comune di Sarno per i prossimi quattro anni, sarà un Fiat Doblò XL, allestito e attrezzato con pedana elettrica per il sollevamento della carrozzina, e sarà destinato al trasporto di persone con disabilità fisica, psichica o sociale.

Grazie al comodato d'uso gratuito il mezzo sarà sollevato di tutti i costi di gestione nei quattro anni del progetto e la comunità sarnese potrà beneficiare di un servizio gratuito e garantito.

Il Comune di Sarno, con Delibera n. 116 del 19/11/2020, ha dato continuità al Progetto di “Mobilità Garantita” nato nel 2016, confermando la collaborazione con la Società PMG ITALIA Società Benefit finalizzata al potenziamento dei servizi di mobilità.

"Informiamo aziende e attività commerciali che l'unico progetto in essere riguardo la mobilità garantita è quello portato avanti con la collaborazione della PMG Italia Società Benefit, rappresentato dalla responsabile di progetto Nunzia Rescigno, unica incaricata autorizzata dal Comune di Sarno ad illustrare le caratteristiche e le finalità del Progetto di Mobilità Garantita alle ditte interessate, previo contatto telefonico.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la signora Rescigno al numero 3336683180", il messaggio dall'amministrazone.