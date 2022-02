Sarno, inaugurata la nuova palestra comunale intitolata a Gaetano Ferrentino Una cerimonia sentita e partecipata alla presenza dei familiari e delle istituzioni

E' stata intitolata all'avvocato Gaetano Ferrentino, scomparso prematuramente il 30 dicembre 2020, la palestra comunale di Sarno, da poco ristrutturata, della scuola media Amendola. Questa mattina la cerimonia di inaugurazione e intitolazione alla presenza dei familiari e delle massime autorità istituzionali, religiose, scolastiche e sportive locali, provinciali e regionali.

Presente all'inaugurazione anche Franco Picarone, Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Bilancio: "Ho partecipato questa mattina a Sarno alla cerimonia di inaugurazione della nuova aula di scienze motorie, recentemente ristrutturata presso la scuola media "Amendola". Una cerimonia sentita e partecipata, anche per l'intitolazione della rinnovata palestra comunale all'avv. Gaetano Ferrentino, Assessore del Comune di Sarno, scomparso prematuramente il 30 dicembre 2020. Commosso il ricordo di tutti quanti hanno conosciuto Gaetano, alla presenza della moglie e dei figli. Mi onora essere stato suo amico, per la sua dedizione, competenza e amore della sua comunità. Il suo appassionato impegno politico e sociale vivrà così per sempre in una struttura moderna e funzionale al servizio dei cittadini e del territori", le parole del consilgliere regionale.