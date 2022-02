Carnevale a Pontecagnano Faiano: il programma delle iniziative Quattro gli appuntamenti in programma e tutti finalizzati ad animare la città con maschere e sorrisi

Dopo due anni di fermo, causa Covid, tornano a Pontecagnano Faiano i festeggiamenti per Carnevale.

Quattro gli appuntamenti in programma e tutti finalizzati ad animare la città con maschere, sorrisi e colori.

Il primo degli eventi si terrà sabato 26 febbraio, con inizio alle ore 16:30, presso la Parrocchia SS. Immacolata (Casa del Ragazzo). Seguirà la data di domenica 27 febbraio, quando il pattinodromo di Via Lazio, dalle ore 9:30, si vestirà a festa per celebrare questa ricorrenza. Lunedì 28 febbraio, dalle ore 15:00, la Parrocchia San Benedettoaccoglierà grandi e piccini in un clima di puro divertimento.

Il Carnevale si concluderà, a Pontecagnano Faiano, con una grande Festa dei colori organizzata martedì 1 marzo, dalle ore 15:00, in Piazza Sabbato. Per allietare le famiglie ed avvolgerle in un ‘atmosfera di allegria, sono previste mascotte, artisti di strada, allestimenti scenografici, zucchero filato, sparacoriandoli e coriandoli per tutti.

“Bello ritrovarsi con questi meravigliosi appuntamenti. Viviamo con emozione quest’attesa e siamo certi produrrà quella gioia e quel calore che tanto abbiamo desiderato. Il Carnevale è una festa che richiama serenità, divertimento e soprattutto incontro. Noi vogliamo esattamente questo: recuperare le occasioni di vicinanza e di condivisione e questa celebrazione non può che farlo nel migliore dei modi. Vi aspettiamo numerosi, sempre nel rispetto delle regole e con le dovute precauzioni”, ha affermato il Sindaco Giuseppe Lanzara.