Bracigliano: solidarietà al popolo ucraino, condanna alla guerra "Un atto di assoluta violazione della sovranità popolare"

“È molto triste, nel 2022, assistere ancora a scenari di guerra che minano la pace mondiale creando ansia, timori e sofferenza tra i popoli, soprattutto quelli che vivono le maggiori condizioni di disagio.

L’attacco violento ed ingiustificato da parte della Russia nei confronti dell’Ucraina, anche se da molti era stato preannunciato, resta pur sempre un atto di assoluta violazione della sovranità popolare e di mancato rispetto degli accordi internazionali.

Qualunque sia lo scopo che ha indotto la Russia a compiere questa deplorevole azione, bisogna comunque condannarlo senza mezzi termini. Il Comune di Bracigliano, come l’intera Nazione Italiana si schiera al fianco dell’Ucraina mostrando solidarietà a questo popolo che sta subendo le atrocità di uno scenario che mai avremmo voluto potesse verificarsi.

Come istituzione locale, inoltre, sosteniamo tutte le iniziative governative indirizzate verso la strada diplomatica, che è l’unica perseguibile per porre fine, nel più breve tempo possibile, a quanto sta accadendo in queste ore in Ucraina”.

Questo il messaggio di condanna del Sindaco di Bracigliano, Antonio Rescigno, contro il conflitto scoppiato in Ucraina, unito a quello di solidarietà per l’Ucraina.