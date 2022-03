Pellezzano accoglie i rifugiati di guerra ucraini Otto i posti letto messi a disposizione per aiutare donne e bambini

Pellezzano mette in moto la macchina della solidarietà in favore dell’Ucraina. L’Ente, guidato dal sindaco Francesco Morra, attraverso una nota ufficiale inoltrata alla Prefettura di Salerno, ha comunicato la messa a disposizione da parte del Comune di Pellezzano di otto posti letto da destinare all’accoglienza di donne e bambini provenienti dai territori interessati dagli eventi di guerra.

I posti letto messi a disposizione sono collocati presso la sede della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” in via Mazzini alla frazione Cologna. A tal proposito, il Presidente della stessa Protezione Civile, Agostino Napoli, nel momento in cui è stato contattato dal Primo Cittadino per verificare la disponibilità di soluzioni da offrire ai rifugiati di guerra, non ha esitato a fare in modo che potessero liberarsi alcuni posti letto presenti nella sede operativa di “S. Maria delle Grazie” al fine di utilizzarli per scopi umanitari.

“Nel momento in cui sembrava stessimo uscendo dall’emergenza sanitaria della pandemia – ha dichiarato il Sindaco Morra – ha fatto irruzione sulla scena mondiale, con tutto il suo carico di violenza e sofferenza, questa atroce guerra, che sinora sta portando solo morte e distruzione nei luoghi colpiti dai bombardamenti nemici. Come capita in queste spiacevoli occasioni, i più vulnerabili risultano essere sempre donne, bambini e anziani. Per questo motivo, come istituzione locale, non abbiamo esitato un momento a studiare possibili soluzioni da adottare in favore di coloro che vivono questi momenti di sofferenza”.

“A tal proposito – conclude il Primo Cittadino – sento il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento alla Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”, baluardo dell’Associazionismo territoriale, i cui volontari sono stati sempre in prima linea durante i periodi più duri dell’emergenza sanitaria e continuano a mostrare la massima disponibilità, collaborazione e professionalità in un drammatico momento come quello che stanno vivendo i nostri amici di cittadinanza ucraina, i quali, secondo le disponibilità evidenziate, possono essere accolti con grande benevolenza sul nostro territorio”.

Si specifica, che le persone accolte dovranno essere censite presso la Prefettura di Salerno. Saranno i competenti uffici prefettizi, infatti, ad indicare, eventualmente, al Comune di Pellezzano le persone che dovranno ricevere accoglienza sul territorio di competenza dell’ente che, tramite la locale Protezione Civile, ha messo a disposizione i posti letto.