Fiaccolata contro ogni forma di violenza: anche Pellezzano si mobilita per Anna Rappresenterà anche l’occasione per mettere in atto una marcia per la Pace in Ucraina

Fiaccolata per Anna. Ad organizzarla è il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, che insieme all’Amministrazione Comunale, alla Commissione Pari Opportunità, uniti da un forte senso di Comunità e sentito legame, sgomenti per la triste tragedia accaduta a Pontecagnano di un’ennesima giovane vita vittima di femminicidio, parteciperanno, con tutta la Cittadinanza ad un momento di sensibilizzazione con una fiaccolata che si terrà domani Venerdì 4 Marzo 2022, alle ore 17.30.

Il raduno dei partecipanti è previsto davanti alla Casa Comunale. La fiaccolata raggiungerà la Chiesa Parrocchiale di S. Clemente in Pellezzano. Seguirà la Santa Messa celebrata dal parroco don Luigi Savino.

“Ci è sembrato doveroso – ha dichiarato il Sindaco Morra – organizzare una marcia di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza, soprattutto per ricordare Anna Borsa, la giovane di Pontecagnano barbaramente uccisa dal suo ex. In occasione della Festa della Donna, in programma martedì prossimo, quello della Cittadinanza di Pellezzano vuole essere un segnale forte per dire basta alla violenza contro le donne, che purtroppo, molto spesso, cadono vittime di ingiustificate persecuzioni”.

La fiaccolata rappresenterà anche l’occasione di mettere in atto una marcia per la Pace in Ucraina, per dire STOP ad un’altra ingiustificata aggressione posta in essere dalla Russia, che purtroppo sta vedendo coinvolti molti civili.

“Marcia contro la violenza sulle donne e marcia per la Pace – conclude il Primo Cittadino – Pellezzano c’è e farà sentire forte la sua voce in nome della giustizia”. La cittadinanza è invitata a partecipare, ognuno portando una candela in nome

della Pace e contro ogni forma di violenza.