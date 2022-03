Baronissi: centinaia di persone alla fiaccolata della pace Sabato 5 marzo spesa sospesa al mercato Campagna Amica in Villa Comunale

Baronissi per la Pace. Grande successo per la fiaccolata organizzata dall'amministrazione comunale di Baronissi che ha visto la commossa e numerosa partecipazione degli amministratori, della comunità Ucraina insieme alle scuole, alle parrocchie e alle associazioni del territorio. Presenti decine di bimbi con una grande bandiera ucraina al grido di "pace, pace". Dopo l'appello alla solidarietà e alla pace del sindaco Gianfranco Valiante, commovente la lettura della poesia di Gianni Rodari da parte della piccola bimba ucraina Alicia, l'inno all'uguaglianza "Imagine" cantato dal consigliere comunale Giuseppe Pasquile e la testimonianza della delegazione Ucraina che ha condiviso momenti di grande emozione.

Intanto domani Baronissi ospita un'altra importante iniziativa di solidarietà con la "Spesa Sospesa per l’Ucraina", promossa da Coldiretti. L’appuntamento è dalle ore 9 di domani sabato 5 marzo al Mercato Campagna Amica in Villa Comunale. Per tutti i cittadini vi è la possibilità di fare offerte per acquistare prodotti nel mercato contadino di Campagna Amica, da inviare ai civili del martoriato paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia.