Insieme per la pelle: a Pellezzano la campagna di prevenzione contro il melanoma Prima tappa del tour italiano organizzata da Medicilio con AIMAME

Pellezzano aderisce all’iniziativa intitolata “Insieme per la pelle”, la campagna di prevenzione contro il melanoma organizzata da Medicilio con AIMAME (Associazione Italiana Malati di Melanoma).

A tal proposito, domenica 13 Marzo, presso il Centro “Giovani Più”, in via Eroi di Nassiryia alla frazione Coperchia di Pellezzano, dalle 9:30 alle 14:00 si terrà una giornata di prevenzione gratuita contro il melanoma, rivolta a tutti coloro che, insospettiti dalla presenza di un neo anomalo sul proprio corpo, desiderano sottoporsi a una visita di controllo per verificare lo stato di salute dello stesso.

L’iniziativa prevede giornate dedicate alla prevenzione del melanoma in cui verranno eseguiti esami dermatoscopici gratuiti e sensibilizzazione sulla prevenzione. Le giornate saranno organizzate in modo itinerante sul territorio nazionale e faranno tappa in almeno 5 Regioni tra cui Campania, Abruzzo, Lazio e Lombardia. Il primo appuntamento è per il 13 marzo proprio a Pellezzano.

“Siamo davvero orgogliosi – ha detto il Sindaco Morra - di contribuire ad offrire ai nostri cittadini la possibilità di sottoporsi, a costo zero, a un controllo preventivo che potrebbe rivelarsi salvavita. I piccoli comuni come il nostro, specialmente al sud, spesso vengono esclusi da iniziative di questo tipo: apprezziamo la scelta controcorrente di Medicilio e A.I.Ma.Me”.

Dopo la Campania seguiranno, nelle prossime settimane, una serie di eventi organizzati in piccoli centri di altre 4 Regioni italiane tra cui Abruzzo, Lazio e Lombardia