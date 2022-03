Pertosa rientra nella comunità montana Vallo di Diano: "Un risultato storico" Votata all'unanimità anche l'inclusione di Alfano nella Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo

Il Consiglio Regionale della Campania ha votato all’unanimità la proposta di legge, presentata dal Consigliere Regionale Tommaso Pellegrino, per far rientrare il Comune di Pertosa nella Comunità Montana "Vallo di Diano".

"È un risultato storico per il nostro Comune che rientra, così, nella Comunità Montana dopo essere stato “estromesso” da una legge nel 2008. L'Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba, è davvero soddisfatta e ringrazia il consigliere regionale Tommaso Pellegrino che ha presentato la proposta di legge, rimarcando in questo modo la sua attenzione verso i piccoli centri e dimostrando, ancora una volta, alti valori politici e di amicizia verso il comune di Pertosa ed il territorio di appartenenza.

Allo stesso tempo, si ringraziano tutti i consiglieri regionali per il consenso dato alla proposta di legge e tra questi anche il consigliere regionale del territorio, Corrado Matera", scrivono dall'amministrazione.

Con la riannessione di Pertosa nella Comunità Montana "Vallo di Diano", il comune potrà partecipare a pieno titolo alle attività di programmazione condivisa per lo sviluppo turistico, culturale, ambientale ed economico dell'intero territorio.

Votata all'unanimità anche l'inclusione di Alfano nella Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo.

Sono quindi state approvate le prime due proposte di legge del consigliere regionale Tommaso Pellegrino: "Una decisione particolarmente attesa dalle due comunità e che rappresenta un po' l'attenzione ai piccoli comuni da parte della regione. Il consiglio ha dato un grande segnale a questi comuni che rappresentano un po' la spina dorsale del nostro paese, quell'identità culturale fondamentale e particolarmente preziosa", le sue parole.