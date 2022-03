Baronissi, a Biella una lastra in ricordo dei 113 caduti nella grande guerra Contribuirà alla realizzazione di un'imponente opera che sarà inaugurata a fine marzo

L'Amministrazione Comunale di Baronissi partecipa all’allestimento dell'area monumentale dedicata al ricordo dei Caduti della prima guerra mondiale nella Città di Biella.

È stata spedita al comune piemontese la “lastra della memoria” per onorare i 113 Caduti della Prima guerra mondiale della città di Baronissi che contribuirà alla realizzazione di una imponente opera che sarà inaugurata a fine marzo, collocata nella vasta area monumentale del Nuraghe Chervu, alle porte della città di Biella.

“Ringraziamo, a nome di tutta l’Amministrazione, il Comune di Biella per aver esteso anche al nostro Comune la possibilità di partecipare all’installazione commemorativa in ricordo dei Caduti della grande guerra – sottolinea il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante - affinché la memoria sia tramandata alle generazioni future e a quanti faranno visita al monumento. Partecipare con una pietra del nostro Comune con inciso il numero dei caduti di guerra significa dare memoria e onorare non solo quanti hanno perso la loro vita in queste circostanze, ma anche le loro famiglie. Abbiamo scelto di aderire all’iniziativa come segno di riconoscenza nei confronti di tutti i concittadini che, nel corso della Grande Guerra, hanno sacrificato il bene più prezioso a difesa della patria, garantendo ai posteri un Paese libero. Oggi più che mai abbiamo bisogno di pace”. A Biella è stato donato anche il libro “Albo D’Oro dei Caduti di Baronissi” di Antonio Schiano di Cola, edito da Gutenberg Edizioni e patrocinato dal Comune di Baronissi.

Quando sarà completato, il monumento biellese diventerà uno dei “luoghi della memoria” più importanti d’Italia, una sentita testimonianza a favore dei Caduti che furono coinvolti nel primo conflitto mondiale.