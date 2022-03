Concessioni balneari, il Comune di Castellabate vicino agli operatori Il sindaco Rizzo: "Maggiore tutela alle piccole attività balneari"

Operatori balneari oggi in protesta a Roma per manifestare contro la proposta di legge delega del Governo per la riforma delle concessioni demaniali marittime, che prevede l'affidamento all'asta a partire da gennaio 2024. La presenza di gravi criticità nella suddetta proposta di legge ha portato questi ultimi a voler manifestare a Roma. E anche da Castellabate arriva la vicinanza agli operatori.



“Esprimiamo la nostra solidarietà agli operatori balneari in generale, ma soprattutto a quelli del nostro territorio perché attori fondamentali del nostro turismo.Chiediamo al Governo, come amministratori comunali, di tener conto delle differenze che esistono tra le varie attività di balneazione, dettate dalla grandezza dell’impresa stessa e la sua collocazione nel territorio italiano.

Solo in questo modo sarà possibile offrire maggior tutela alle piccole attività balneari, spesso a conduzione familiare, operanti da anni nel settore del turismo che si vedono regolamentate e riformate alla stregua di quelle molto più grandi” è, infatti, il commento del sindaco Marco Rizzo.