Turismo, a Camerota il Consorzio Cilento di Qualità incontra l’assessore Casucci L'iniziativa si terrà il 17 marzo alle 11 presso il centro polifunzionale di Marina di Camerota

Si terrà giovedì 17 marzo 2022, alle ore 11.00, presso il centro sociale polifunzionale di Marina di Camerota, il convegno dal titolo ‘Turismo Esperienziale’, un incontro molto importante in vista della prossima stagione turistica, tra il Consorzio Cilento di Qualità, i sindaci di Camerota, Centola e Pisciotta, il presidente del Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, il presidente della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, Vincenzo Speranza, il presidente del Flag Marilinda Martino, il presidente del Gal Casacastra Pietro Forte, il coordinatore del Gal Casacastra Carmine Farnetano e l’assessore al Turismo della Regione Campania, il professore Felice Casucci.



Nel corso dell'incontro si parlerà di turismo a 360 gradi, in particolare del turismo esperienziale che si fonda sull'interazione che ha il turista con il territorio. Sarà l’occasione per un interscambio costruttivo tra istituzioni, imprenditori e Regione Campania. Un tavolo di confronto e di programmazione fortemente voluto dal presidente del Consorzio Cilento di Qualità Sandro Legato con l’obiettivo di istituire un tavolo tecnico permanente dove gli imprenditori turistici del ricettivo, con diligenza e spirito di collaborazione, metteranno a disposizione competenze e professionalità al fine di non portare più problemi ai tavoli di programmazione politica ma soluzioni condivise che partono dalla base imprenditoriale.



A margine del convegno, i fornitori delle strutture turistico-ricettive facenti parte del Consorzio, mostreranno ai presenti, ognuno attraverso il proprio stand, le nuove offerte, i servizi e le novità 2022 con una vasta esposizione. Il convegno e gli stand espositivi, saranno aperti a tutte le strutture ricettive del territorio, ai ristoratori e agli attori economici che fanno business in un territorio a forte vocazione turistica.