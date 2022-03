RUEC, il sindaco di Scafati incontra i professionisti del settore "Un’occasione per condividere con i professionisti gli obiettivi che intendiamo perseguire"

Convocato per giovedì 17 marzo, alle ore 16:30, un incontro con geometri, architetti ed ingegneri

nell’ambito del quale il primo cittadino illustrerà i contenuti del Regolamento urbanistico edilizio comunale approvato dal Consiglio comunale.

E’ stato convocato per giovedì 17 marzo, alle ore 16:30, nell’Aula Consiliare, presso la Biblioteca comunale, in via Galileo Galilei, un incontro con i professionisti operanti nel settore urbanistico nell’ambito del quale il Sindaco Cristoforo Salvati e il Responsabile del settore V “Pianificazione e sviluppo del territorio”, arch. Lucido Di Gregorio, illustreranno i contenuti del Regolamento urbanistico edilizio comunale approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 9 marzo scorso. Sono stati invitati a partecipare gli architetti, gli ingegneri ed i geometri appartenenti ai rispettivi ordini professionali della provincia di Salerno.

“Credo sia giusto – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – informare tutti i professionisti interessati della disponibilità e, soprattutto, dei contenuti del regolamento approvato in Consiglio comunale, quale strumento fondamentale per la pianificazione urbanistica, finalizzato a disciplinare le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni urbanistico-edilizie sul territorio comunale. L’incontro di giovedì sarà anche un momento di confronto, un’occasione per condividere con i professionisti del settore gli obiettivi che intendiamo perseguire, in vista dell’avvio delle consultazioni per la redazione del nuovo Piano urbanistico comunale, obiettivo prioritario di questa Amministrazione per l’anno in corso”.