Montecorvino Pugliano accoglie una famiglia ucraina: una mamma e tre figli Il sindaco: "La nostra comunità non rimane indifferente di fronte al dramma umanitario"

"La nostra comunità non rimane indifferente di fronte al dramma umanitario che sta colpendo il popolo ucraino. Infatti, poche ore fa ho avuto il piacere di accogliere una famiglia che scappa dalla guerra e che ha trovato rifugio a Montecorvino Pugliano grazie alla generosità di Vincenzo Rizzo". Sono le parole del sindaco del comune salernitano Alessandro Chiola che, con un post sui social, ha raccontato il gesto di un suo concittadino.

"Vincenzo - spiega il sindaco Chiola - ha raccolto l’invito lanciato qualche giorno fa dalla trasmissione televisiva Le Iene.

Così insieme ad un giornalista delle Iene si è recato al confine con l’Ucraina per portare in salvo una mamma con i suoi tre figli per ospitarli nella sua abitazione. Un gesto di enorme generosità e altruismo. Ho parlato con la dirigente scolastica Mirra per poter inserire i due ragazzi più grandi nella comunità scolastica. Per quanto di mia competenza, e sono certo anche di tanti di voi, farò del tutto per regalare una nuova vita a questa famiglia. Il marito è un militare, si trova in patria per combattere e proteggere il popolo ucraino da un conflitto assurdo. Con me durante il saluto Daniela, interprete, che ringrazio" ha concluso la fascia tricolore.