San Marzano sul Sarno: lavori rete fissa a banda larga Il sindaco: "Il progetto include anche il mercato ortofrutticolo, il centro storico

Il sindaco di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo ha informato i cittadini di nuovi interventi in corso nel comune. "La settimana scorsa è stato dato avvio all'inizio dei lavori della rete fissa a banda ultra larga ( progetto finanziato dal MISE alle Regioni per lo sviluppo di infrastrutture per la banda ultra larga).

In sintesi tale progetto è la realizzazione di infrastrutture, ovvero l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica, in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, con tecnologia di scavo a basso impatto ambientale,mediante trincea e microtrincea.Il progetto è stato corretto ed aggiornato includendo ulteriori aree: mercato ortofrutticolo, cimitero, area di trasbordo rifiuti, scuola via Pio La Torre ed il centro storico.San Marzano sul Sarno a breve potrà usufruire di internet veloce. Grazie all’Assessore Maria Angela Calabrese per l’impegno profuso" ha concluso il primo cittadino.