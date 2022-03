Via all’assegnazione dei buoni libro per 1417 famiglie di Scafati Già avviate le procedure per la liquidazione delle somme agli aventi diritto

Via libera per l’assegnazione dei buoni libro per l’anno scolastico 2021/2022 a favore delle famiglie meno abbienti degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado di Scafati, a copertura parziale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri.

Il contributo sarà riconosciuto a tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti che hanno aderito al bando pubblicato dall’Ente il 4 ottobre 2021. Sono precisamente 1417 le famiglie che riceveranno il contributo, di cui 1279 di fascia n.1 (situazione ISEE da 0 a 10.633,00 euro) e 143 di fascia n. 2 ( situazione ISEE da 0.633,01 a 13.300,00 euro).

L’Esecutivo guidato dal Sindaco Cristoforo Salvati, con lo stesso provvedimento, ha preso atto della somma assegnata, a tal fine, al Comune di Scafati dalla Regione Campania, ammontante a 182.223,22 euro.

“Il personale dell’ufficio Pubblica istruzione – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – sta già procedendo alla liquidazione dei contributi in favore degli aventi diritto. Abbiamo cercato di velocizzare al massimo i tempi per l’espletamento delle procedure necessarie affinché le famiglie richiedenti potessero riscuotere in tempi rapidi le somme previste. Una boccata di ossigeno per quanti, con grandi sacrifici, affrontano la quotidianità, riuscendo a garantire ai propri figli il diritto allo studio. Voglio ringraziare l’Assessore alla Pubblica istruzione Daniela Ugliano, i dipendenti dell’ufficio Pubblica istruzione ed il responsabile del settore II, dott.ssa Carmela Pauciulo”.

“Grazie – ha commentato l’Assessore alla Pubblica istruzione, Daniela Ugliano - ad un proficuo lavoro di ricognizione dei fondi regionali garantito dal personale dell’ufficio Pubblica istruzione, siamo riusciti ad assicurare l’assegnazione del contributo a tutti coloro che avevano aderito al bando di ottobre, coprendo di fatto il 100% delle istanze dei richiedenti, sia per la fascia n.1 sia per la fascia n. 2. Sono state già avviate le procedure per la liquidazione delle somme. Appena l’ufficio competente predisporrà i mandati di pagamento pubblicheremo un avviso sul sito istituzionale dell’Ente”.