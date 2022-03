Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid,il ricordo di Castellabate Bandiere a mezz'asta oggi nel comune

Bandiere a mezz'asta nel paese di Benvenuti al Sud per ricordare le vittime del Covid-19 nella giornata nazionale in mermoria proprio di tutti coloro che non ce l'hanno fatta a causa del virus.

“Il ricordo di quei drammatici momenti possa aiutare tutti a vivere con maggiore consapevolezza e forza, a non abbassare mai la guardia contro questo invisibile nemico contro il quale stiamo ancora combattendo. Il pensiero di tutti va in questa giornata a tutte le persone vittime del covid: per questo oggi le bandiere sulla Casa Comunale sono esposte a mezz’asta” ricorda il sindaco Marco Rizzo.

Due anni fa questa epidemia si è abbattuta su tutto il mondo con delle tragiche conseguenze: tantissime sono state le sue vittime. A distanza di due anni, si sta ancora combattendo per sconfiggere questo virus.