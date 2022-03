Concessioni demaniali, a Castellabate tiene banco la questione PUAD Botta e risposta tra maggioranza e minoranza dopo la riapertura della Conferenze dei servizi

Una nuova conferenza di servizi con l’intenzione di apportare delle modifiche al Piano Utilizzo Aree Demaniali, tenendo conto del quadro normativo a livello nazionale. E’ quanto stabilito dall’Amministrazione comunale di Castellabate nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, che però sta facendo discutere tra maggioranza e minoranza.

Infatti, l’Amministrazione ha determinato la conclusione di una Conferenza di servizi, i cui pareri degli Enti preposti in merito erano stati già acquisiti, come atto legalmente propedeutico per poter richiedere nuovamente i pareri sulla situazione aggiornata al 2022.

La minoranza si è fatta però sentire attraverso le parole dell'ex sindaco, Luisa Maiuri: "Disattende completamente l’indirizzo che un precedente Consiglio Comunale aveva dato nella seduta del 3 marzo 2021 e che riguarda una comparto turistico economico ed occupazionale, quello dei balneari, che sta vivendo un momento di grande criticità ed incertezza normativa".

La replica del sindaco, Marco Rizzo: "Si continua a fare confusione in maniera sistematica e demagogica su un argomento molto delicato che sta molto a cuore a noi e che coinvolge direttamente molte famiglie e piccole imprese che vivono del turismo balneare. Ringraziando sempre chi ci da modo di approfondire tematiche a noi così care, ricordiamo a tutti che prediligiamo i fatti, le parole le lasciamo agli altri".