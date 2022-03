San Marzano sul Sarno: sosta gratuita per le mamme in gravidanza e con bimbi Il sindaco: "Un dovere il permesso rosa"

Sosta gratuita per le mamme in gravidanza e con bimbi fino a due anni e apertura del centro per attività e accesso alla chiesa e residenti: questi i provvedimenti del Comune di San Marzano sul Sarno per la ripartenza dopo la fase emergenziale. "Si tratta di due questioni che con la mia giunta abbiamo voluto attuare subito per dare una risposta a tutto il territorio. D'altronde sono il primo sindaco donna eletta in questa città e per me era un dovere attuare il parcheggio gratis per le donne in dolce attesa o con bimbi piccoli attraverso l'utilizzo del "permesso rosa". Nei giorni festivi, invece, revocheremo le limitazioni alla circolazione attualmente in vigore in piazza Umberto I. Daremo la possibilità ai fedeli di accedere alla Chiesa madre e verremo incontro ai tanti operatori commerciali della zona che ci avevano chiesto questo provvedimento", ha detto la sindaca Carmela Zuottolo.

Sulla stessa lunghezza d'onda, anche Marco Iaquinandi, vicesindaco con deleghe alla Sicurezza e alla Viabilità. "Abbiamo dato sempre priorità alla sicurezza urbana, all’ordine e alle fasce deboli. Dall’istituzione di un piano parcheggio, all’installazione di dissuasori per proteggere i pedoni, ai percorsi pedonali alla segnaletica e video sorveglianza", ha spiegato. "Ora rimoduliamo e ampliamo anche in base alle nuove esigenze che ci chiede la comunità ed anche al nuovo sviluppo urbano che stiamo attuando. Presto aprirà il nuovo plesso scolastico di via Pio la Torre e le attività commerciali di piazza Umberto I più l’accesso nell’immediata vicinanza della Chiesa di San Biagio ci ha spinto a queste nuove scelte che stanno già portando un risultato positivo sulla circolazione. Un'altra bella idea che si realizza è permettere alle donne in gravidanza e mamme con bimbi piccoli di parcheggiare gratis, le quali dovranno chiedere l’autorizzazione al comando di polizia locale".