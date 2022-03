In fuga dalla guerra, 13 bambini ucraini accolti all’Istituto San Francesco Sono, fino ad oggi, 53 i profughi giunti a Baronissi: "Messa in moto la macchina dell'accoglienza"

La scuola addobbata con palloncini gialli e azzurri. Decine di bambini con le bandierine arcobaleno della pace e tricolori. L’inno ucraino, l’inno italiano. Le poesie recitate in doppia lingua e caramelle a forma di cuoricino per tutti.

L’Istituto San Francesco di Baronissi – guidato dalla dirigente Paola Rosapepe - ha accolto così i bambini profughi che fuggono dalla guerra in Ucraina.

Sono tredici – tra scuola dell’infanzia e scuola primaria – i piccoli che da oggi andranno a scuola: per loro una grande festa organizzata dai compagni di classe che, nell’atrio di ingresso del plesso scolastico, hanno sventolato bandierine e accolto gli amici con fragorosi applausi.

“Sono fino ad oggi cinquantatré i profughi ucraini a Baronissi – rivela il sindaco Gianfranco Valiante - e la maggior parte sono donne e bambini. Abbiamo messo in moto la macchina dell'accoglienza partendo proprio dalla scuola che è fondamentale nel processo di integrazione di questi ragazzi. Stiamo lavorando con le dirigenti scolastiche per far sì che ogni bambino e ragazzo in fuga dalla guerra possa essere accolto con il sostegno necessario e proseguire il proprio percorso educativo e formativo. I primi tredici bambini sono stati accolti, altri nei prossimi giorni inizieranno la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado”.

“L’inserimento dei bambini nel sistema scolastico, anche attraverso il sostegno linguistico, è una priorità – fa eco la consigliera comunale delegata alla scuola Luisa Genovese – sono tre in questa fase i mediatori linguistici e culturali a supporto dell’iniziativa. Presto saranno organizzate anche occasioni di socializzazione in orario extra-scolastico”.