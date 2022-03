Agropoli, posa della prima pietra per i lavori di restyling del centro cittadino È stato il sindaco Coppola ad inaugurare il cantiere

È stato il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, insieme ad assessori e consiglieri comunali, a posare oggi pomeriggio la prima pietra dei lavori di restyling del centro cittadino e del lungomare San Marco.

Le opere, programmate già nei mesi scorsi, per un importo di poco più di 150mila euro, consentiranno di procedere al rifacimento dei Giardini “Caduti di Nassiriya”, alla riqualificazione della fontana, alla sistemazione dell’arredo urbano nell’isola pedonale. Ci sarà anche la messa in sicurezza del marciapiede del lungomare San Marco, che a causa dell’usura necessitava di interventi di manutenzione.

«Si tratta di opere importanti per dare un nuovo volto al centro cittadino e assicurare la messa in sicurezza del nostro Lungomare - ha spiegato il sindaco Adamo Coppola -. Le opere erano state programmate nei mesi scorsi, anche in seguito a confronti tra i commercianti della zona e il consigliere Franco Di Biasi che ha seguito l’iter progettuale».