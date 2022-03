"Festa di primavera" a Giffoni: sorrisi e partecipazione dei più piccoli L'iniziativa all'insegna della natura: riqualificate due panchine con i colori della pace

Si è tenuta ieri mattina l’iniziativa “Festa di Primavera” nel comune di Giffoni Valle Piana. In concomitanza con l’avvento della stagione primaverile, il South Land, attraverso il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità dei Monti Picentini, le associazioni il Gabbiano, la Pro Loco, Gruppo Scout Giffoni 1', in collaborazione con gli istituti scolastici Direzione Didattica Don Milani e Istituto Comprensivo F.lli Linguiti hanno svolto l’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Giuliano.

La mattinata si è suddivisa in tre eventi in contemporanea, svolti negli spazi antistanti il plesso scolastico “Fausto Andria”, presso il parco “Roberto Foglia” e in via Falcone e Borsellino. Nata con lo scopo di sensibilizzare i bambini e i ragazzi della comunità alle tematiche dell’Agenda 2030, rendendoli protagonisti di una rigenerazione sociale e territoriale, gli alunni hanno dapprima interrato delle piantine officinali, donati dall’On. Anna Bilotti e dai Carabinieri della Forestale, e successivamente preso parte a giochi formativi. Infine, due panchine sono state riqualificate e colorate con i colori della Pace.

All’iniziativa hanno preso parte il Vice-Sindaco Fabio Toro, l’assessora con delega Angela Maria-Mele, gli assessori Eliana Malfeo, Giuseppe Marrandino, il consigliere nonché presidente del Consiglio comunale Luigi Bernabò. Presente anche l’On. Anna Bilotti.

“Da questa mattinata parte un messaggio importante lanciato direttamente dai nostri bambini all’intera popolazione, nel nome dei principi enunciati nell’Agenda 2030 – le parole dell’Assessora con delega all’Istruzione Angela-Maria Mele -. Affidiamo alle future generazioni un patrimonio che va profondamente rispettato, cambiando radicalmente gli usi e i costumi degli ultimi decenni. Per questo motivo, bisogna partire da questi piccoli gesti, fondamentali per costruire al meglio gli uomini e le donne del domani. Un ringraziamento speciale per questo motivo va all’intero comparto scuola, al continuo lavoro di sensibilizzazione svolto dai docenti nei confronti dei più piccoli, così come alle associazioni che hanno organizzato questa iniziativa”.