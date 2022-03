Forum dei giovani a Pontecagnano Faiano: si vota il 22 maggio Scenario delle consultazioni sarà la sala convegni dell’ex tabacchificio Centola

Si terranno domenica 22 maggio, dalle ore 9:30 fino alle ore 20:00, le elezioni del Forum dei Giovani di Pontecagnano Faiano. Scenario delle consultazioni sarà la sala convegni dell’ex tabacchificio Centola, dove potranno recarsi gli aventi diritto ad esercitare il voto, ovvero ragazze e ragazzi di età compresa fra i 16 anni (compiuti) ed i 35 anni (non compiuti). Nella fattispecie, potranno avere accesso alle urne, i nati tra il 22/05/1987 ed il 22/05/2006.

Per presentare, invece, candidature, liste e programmi si avrà tempo fino al prossimo 22 aprile. “Il Forum dei Giovani costituisce un fondamentale organismo di consultazione e partecipazione in materia di politiche giovanili. Per questo non posso che salutare con soddisfazione la ripresa delle attività. Un percorso partito da lontano, rallentato dall’emergenza Covid, che ho avuto l’onore di seguire direttamente, prima in Consiglio Comunale, assieme ai consiglieri Gaetano Nappo, Isabella Mangino ed Alessandro Maisto, con il rinnovo del regolamento, e ora da Assessore con la convocazione della consultazione elettorale al seguito di un proficuo confronto con il funzionario Responsabile delle Politiche Giovanili e tantissimi ragazzi e ragazze da tempo attivi nella vita associativa cittadina. Sono sicuro che i giovani della nostra comunità risponderanno presente a questo fondamentale momento di partecipazione e, attraverso i rappresentati eletti, saranno senz’altro garanti dell’esercizio di una pluralità di diritti ed iniziative. Auspico, quindi, proposte concrete, a vantaggio dell’intera comunità di Pontecagnano Faiano. Con il massimo entusiasmo ribadisco, ancora una volta, la totale disponibilità all’ascolto ed alla piena collaborazione: quello di oggi è solo un punto di partenza”, ha affermato l’Assessore alle Politiche Giovanili Dario Vaccaro.

“Per rendere le nuove generazioni protagoniste del processo di ammodernamento della realtà e dei servizi è bene praticare iniziative come questa, che trovino nella programmazione condivisa un modo democratico ed efficace per dare sfogo alle proprie idee ed ai propri desideri. Io sono con i giovani e per i giovani: pertanto non mi sottrarrò a condividere con loro, o con i loro rappresentanti, progetti e sogni per una Pontecagnano Faiano vicina con le azioni, e non solo con

le parole, ai loro interessi, ai loro obiettivi, al loro modo di concepire e costruire la città. Dal prossimo 22 maggio avremo nuovi interlocutori e questo darà forza al nostro operato, che si prefigge intenti sempre più ardimentosi, in linea con le esigenze che ogni giorno rappresentano ragazze e ragazzi desiderosi di apportare il proprio contributo in tutti gli ambiti: dall’associazionismo alla formazione, dall’ambiente allo sport. Un plauso ai tanti giovani che si affacciano all’impegno civico con dedizione e curiosità. A loro il compito di alimentare con nuove risorse e nuove energie questa città”, ha concluso il Sindaco Giuseppe Lanzara.