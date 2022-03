Un progetto da 160mila euro per riqualificare le "Comprese" di Battipaglia La sindaca Francese: "Rappresentano il cuore di questa città"

La zona delle "Comprese", a Battipaglia, si rifà il look. La Giunta Comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese, ha approvato la delibera che prevede un investimento di 160mila euro per la “Manutenzione straordinaria via Sica, via Puccini e Piazza Petrone”.

Approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Economica firmato dal dirigente del Settore Tecnico ingegnere Carmine Salerno, responsabile unico del procedimento ingegnere Giuseppe Vece. I fondi utilizzati sono stati assegnati al Comune di Battipaglia dal Ministero dell’Interno proprio per la manutenzione straordinaria delle strade comunale, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.

Con questo intervento si va a riqualificare la zona delle cosiddette “Comprese”, area del centro storico della nostra città che l’amministrazione ritiene “prioritario” proprio per la potenzialità della zona per il riconoscimento dell’identità storico-cittadine nonché di rendere queste aree fruibili al pubblico. Peraltro, l’intervento, affronta uno dei temi fondamentali posti dall’Agenda 2030 con l’obiettivo 11 “Città e Comunità Sostenibili”.

«Proseguiamo la manutenzione straordinaria di alcune delle zone più importanti di Battipaglia - afferma la sindaca Cecilia Francese -. Per me le Comprese rappresentano il cuore di questa città. Anche nel Puc è prevista la riqualificazione dell'intera area che diventerà pedonale. Mi piacerebbe vederla trasformata in una zona di movida. Interventi sarann