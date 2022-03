Bandierine arcobaleno e applausi per il primo giorno di scuola di Max Dall'Ucraina all'Italia: Il "Benvenuto" al ragazzo dell'Istituto comprensivo di Pellezzano

Continua l'ondata di solidarietà in provincia di Salerno. Dall'Ucraina a Pellezzano: oggi gli alunni dell'istituto comprensivo del Comune, tra bandierine arcob­aleno della pace, i tricolori e gli striscioni, hanno accolto anche Max per il suo primo giorno di scuola in Italia. Il ragazzino di 12 anni è arrivato lo scorso 17 marzo sul territorio comunale insieme alla madre e ad un gruppo di donne.

Un "primo giorno di scuola" speciale. Presente alla "campanella" anche il Sindaco Morra, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Raffaela Landi e il Presidente della Protezione Civile Agostino Napoli.

"L’Istituto Comprensivo di Pellezzano in collaborazione con il Comune di Pellezzano, ha accolto uno dei primi bambini arrivati sul territorio con una festa di Benvenuto organizzata dai compagni di classe ch­e, nell’atrio di ing­resso del plesso sco­lastico, hanno svent­olato bandierine e accolto l’amico con fragorosi applausi. Benvenuto", ha raccontato la fascia tricolore. Visibilmente emozionata anche la mamma del ragazzo che ha accompagnato Max in questo giorno speciale.