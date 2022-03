Il ritorno della cicogna innamorata sul traliccio dell'alta tensione Lo spettacolo della coppia d'uccelli che nidifica in Campania dopo un viaggio di migliaia di km

Una scena che si ripete ormai da 27 anni, ma che ogni volta affascina come se fosse la prima volta. Capace di chiarire quanto sia grandioso e inimitabile lo spettacolo della natura.

Sala Consilina è tornata ad accogliere la coppia di cicogne bianche che, dopo un viaggio di circa 10mila chilometri tra due continenti, arriva sul traliccio Enel per nidifcare. In realtà, in queste ore è arrivato solo il maschio: sarà lui a realizzare il nido che accoglierà poi la sua compagna ed i piccoli.

L'anno scorso ne nacquero tre: il miracolo della vita che si ripete a decine di metri d'altezza, ogni volta tra la sorpresa e la meraviglia di associazioni ambientaliste e non solo. Ad attendere le cicogne anche e soprattutto i bambini, affascinati dalle cicogne.

Sala Consilina e l'area del Tanagro si confermano dunque il luogo d'elezione per questi volatili, che fa la spola tra Europa e Africa seguendo le stagioni e le temperature calde.

Il Vallo di Diano, uno dei posti più suggestivi della provincia di Salerno e della Campania, torna ad essere anche la casa di questa splendida coppia di cicogne.