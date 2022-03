Scafati, il Fondo Nappo confiscato alla criminalità candidato ai fondi Pnrr Il sindaco Salvati: abbiamo scritto una bella pagina di legalità per la nostra città

Nella seduta di ieri il consiglio comunale di Scafati ha votato all’unanimità la proposta di delibera che di fatto sana dal punto di vista urbanistico tutti gli aspetti del Fondo Nappo di via Nuova San Marzano. "Sulla scorta del voto espresso dal consiglio comunale, la giunta, questa mattina, su proposta del sindaco Cristoforo Salvati, ha deliberato in merito alla partecipazione dell’Ente all’avviso pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell’ambito del Pnrr, per realizzare un centro di accoglienza residenziale-rurale negli immobili presenti nel Fondo Nappo", si legge in una nota del Comune scafatese.

"Abbiamo scritto una bella pagina di legalità e democrazia, con il voto unanime di maggioranza e minoranza, per la sanatoria dei cespiti abusivi presenti nel Fondo Nappo, bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio comunale - il commento del sindaco Cristoforo Salvati -. In questo modo potremo partecipare ad un bando del Pnrr per oltre un milione e mezzo di euro per il rifacimento della struttura, per renderla accogliente riguardo ai fini sociali per i quali è stata affidata alle cooperative. Stiamo parlando di 150mila metri di terreno confiscati alla criminalità organizzata, grazie al lavoro dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc). Si tratta di un segnale importante che la città di Scafati, proveniente da uno scioglimento per infiltrazione mafiosa, deve dare alla società civile, esprimendo il senso appartenenza ad una comunità che si riconosce nei valori della legalità e della democrazia, al di là delle connotazioni ideologiche".