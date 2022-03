Capaccio: Alfieri nominato coordinatore Unione dei Comuni Anci Campania "Questa designazione è per me il riconoscimento per essere stato precursore delle Unioni dei Comuni"

Il sindaco di Capaccio Paestum e presidente dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, Franco Alfieri, è stato nominato Coordinatore Unione dei Comuni dell’Anci Campania. La nomina arriva dal presidente regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Carlo Marino, per «rafforzare ulteriormente la governance di Anci Campania e creare un più forte e condiviso coinvolgimento nella fase istruttoria e operativa» dell’associazione.

«Ringrazio il presidente Marino per la prestigiosa nomina che ha voluto conferirmi – dichiara Alfieri – Questa designazione è per me il riconoscimento per essere stato, oltre vent’anni fa e insieme ad altri sindaci, precursore della costituzione delle Unioni dei Comuni. Soprattutto, alla luce della recente esperienza dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, arrivata tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024, questa nomina premia la volontà di superare le divisioni campanilistiche, stimolando la collaborazione virtuosa tra i Comuni. Il risultato che abbiamo ottenuto ha fatto capire quanto sia importante stare insieme. Il mio impegno – aggiunge – sarà quello di favorire la nascita di altre Unioni dei Comuni e rilanciare quelle esistenti ma non ancora decollate. L’intento è fare in modo che esperienze così importanti come quella vissuta da noi possano essere replicate altrove»