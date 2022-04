Masterplan Salerno Sud, Confesercenti Salerno: "Grande opportunità" Per il presidente Esposito si tratta di una “progettualità strategica”

"Fanno ben sperare le parole istituzionali di ieri a margine dell'incontro tenutosi a Paestum sul progetto preliminare del masterplan Salerno Sud, un progetto di riqualificazione della fascia costiera che comprende ben otto comuni oltre 50 km di costa da Salerno a Castellabate, coordinato dall'”arkistar” Boeri". A dirlo è Raffaele Esposito, presidente provinciale di Confesercenti.

"Ottimi gli intenti e le finalità della progettazione per la quale Confesercenti e distretto turistico “Riviera Salernitana” hanno aderito per mezzo della manifestazione di interesse promossa proprio dalla Regione Campania" aggiunge Esposito.

"Il ruolo del distretto turistico è stato incessante dal primo istante - dichiara il presidente del distretto - Alberto Serritiello, abbiamo accompagnato le varie fasi preliminari durante la lunga maratona di ascolto che ha poi prodotto il progetto definitivo, la nostra è stata una mano tesa verso le istituzioni per favorire il punto di vista imprenditoriale perché crediamo in una crescita costruttiva tra privato e pubblico"

"Anche noi in Confesercenti riteniamo strategica la progettualità in atto - conclude il presidente provinciale Raffaele Esposito - quando sentiamo discorsi tesi alla riqualificazione, alla mobilità sostenibile, alle attenzioni verso l’ambiente e quindi anche alla sostenibilità balneare e turistica non possiamo che essere pienamente d'accordo. Siamo certi che a breve si apriranno nuovamente i necessari confronti con il mondo della rappresentanza delle imprese che insistono lungo la fascia costiera che hanno bisogno del supporto istituzionale e della tutela amministrativa, anche attraverso i nuovi strumenti urbanistici, per poter entrare a pieno titolo e con spirito propositivo, nella nuova ed importante progettualità".