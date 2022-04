Scafati: screening gratuiti per la prevenzione del tumore alla cervice E' necessario effettuare la prenotazione

Anche il Comune di Scafati aderisce al progetto “Crisalide”, lo screening gratuito promosso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno in collaborazione con la Regione Campania, l'I.R.C.C.S. ed il Dipartimento di Sanità Pubblica “Federico II” per l’identificazione dell’infezione da HPV - Papilloma Virus Umano attraverso il Full-pap Test, un innovativo metodo diagnostico in grado di individuare con maggiore precisione la presenza di lesioni pre-cancerose rispetto al classico pap test, pur prevedendo le stesse modalità di esecuzione. Lo screening è rivolto a tutte le donne di età compresa tra i 25 ed i 65 anni residenti o domiciliate nel comune di Scafati.

Per sottoporsi allo screening è necessario effettuare la prenotazione con le seguenti modalità:

- collegandosi al link https://tutela.campania.it/crisalide/

- contattando i seguenti numeri: 3456112130 - 3421290795

“Siamo davvero contenti di patrocinare questo progetto di prevenzione che si terrà a Scafati nelle prossime settimane – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – Si tratta di un’attività di screening di primo livello per la prevenzione del tumore della cervice uterina rivolto a tutte le donne dai 25 ai 65 anni residenti o domiciliate nel nostro comune. Un’importante opportunità perché la prevenzione è il primo fondamentale strumento di difesa che abbiamo, soprattutto rispetto a determinate patologie. Ci auguriamo che in tante aderiranno, sottoponendosi al test gratuito”.

Con delibera n. 75 del 17 marzo scorso la Giunta comunale aveva condiviso la proposta dell’Assessore alla Sanità, Daniela Ugliano, di aderire al progetto e patrocinare la campagna di screening, che si terrà nei locali della Biblioteca comunale “F. Morlicchio”, in via Galileo Galilei, nelle date che saranno successivamente rese note.

“Abbiamo – ha spiegato l’Assessore alla Sanità, Daniela Ugliano - già individuato i locali all’interno della Biblioteca comunale dove allestiremo per l’occasione dei veri e propri ambulatori per consentire agli operatori sanitari dell’Istituto zooprofilattico di sottoporre a screening gratuito tutte le donne che effettueranno la prenotazione tramite i canali già disponibili. Attraverso lo screening che proponiamo sarà possibile identificare l’infezione da HPV - Papilloma Virus, la più comune infezione sessualmente trasmessa nei paesi sviluppati e, ad oggi, l’unica infezione riconosciuta come possibile causa dell’insorgenza del tumore della cervice uterina. Individuare precocemente la presenza del virus HPV consente di definire il rischio di evoluzione della malattia e di intraprendere un percorso ginecologico mirato e risolutivo. L’80% delle donne contrae il papilloma virus nella sua vita, ma la maggior parte di loro non sa di averlo contratto.”