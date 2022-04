Bufera giudiziaria al Comune di Montecorvino, minoranza all'attacco "Progetto Comune": la magistratura ha confermato le nostre idee

"Con il provvedimento di oggi del giudice Valiante del tribunale penale di Salerno, nell’ambito del processo per falso in bilancio ed altri reati gravi contro la pubblica amministrazione in cui si sono trovati imputati esponenti di primo piano dell’attuale amministrazione, dal sindaco Chiola al suo vice Buonomo, si confermano le richieste formulate al pm dal gruppo consiliare di “Progetto Comune”. Comincia così la nota a firma del sodalizio di minoranza.

Per i firmatari Domenico Di Giorgio, Renato Stabile, Antonio Pagano, Silvana Nardiello e Francesca Sproviero "questa decisione sancisce l’ammissione della costituzione di parte civile dell’intero gruppo consiliare di minoranza di “Progetto Comune”, rappresentato nell’udienza dall’avvocato Damiano Cardiello, provvedimento giunto dopo aver assistito nei mesi scorsi ad un vergognoso siparietto sulla notifica del procedimento all’Ente per la decisione, conclusosi con la rinuncia della maggioranza a far costituire l’Ente nel procedimento avviato. Rimaniamo ancora e senza dubbio garantisti, e rispettosi delle Istituzioni, ricordando che nei giorni immediatamente successivi alla formalizzazione agli interessati dell’avvio del processo - spiegano gli esponenti di opposizione -, avevamo invitato pubblicamente gli stessi almeno a sospendersi dalla propria funzione, fino a quando il procedimento avviato non avesse accertato le relative responsabilità, il tutto a garanzia dell’Ente, del funzionamento corretto dei suoi organi e della comunità tutta. Ma a quanto pare siamo rimasti totalmente inascoltati, anzi per alcuni versi anche derisi, vista poi la decisione assunta dalla maggioranza di non voler far costituire il Comune, è stato necessario un provvedimento del giudice penale per garantire la rappresentanza della comunità attraverso la costituzione del nostro gruppo consiliare".

Non solo. "La deriva morale, politica ed amministrativa in cui è precipitato il nostro territorio, non ha eguali nella storia del nostro Comune, e quanto sta avvenendo ne è la più triste rappresentazione, un periodo questo contrassegnato, dall’incompetenza, dall’arroganza, dalla menzogna propinata quotidianamente, dalla “mala gestio”, dal susseguirsi contiunuo di inchieste giudiziarie già sfociate in procedimenti attualmente in corso, ed altre che ancora stanno per arrivare, il peggio che questo territorio potesse mai meritarsi. Ed a quanto pare, non sembrano che le sorprese finiscano qui, della serie “non c’è mai limite al peggio", la dura reprima dell'opposizione.