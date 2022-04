Rifiuti abbandonati a Castellabate, il Comune interviene per la bonifica L’assessore Guariglia: “È uno schiaffo alla natura”

Fusti di plastica pieni di vernice, di catrame, di attrezzi da cantiere. Sono tra i rifiuti abbandonati in località Cerrine, nel territorio comunale di Castellabate. È l’ennesimo episodio purtroppo segnalato nell’ultimo periodo.



A denunciare il caso è l’assessore comunale con delega all’Ambiente, Nicoletta Guariglia: “È uno scempio. Uno schiaffo dritto in faccia alla natura. Definire incivili questi esseri sarebbe fin troppo elegante”.

Sul posto sono intervenuti gli operai della Castellabate Servizi per la rimozione.

Non è l'unica zona purtroppo interessata da questo fenomeno. Nelle ultime settimane, infatti, gli operai del Comune e della Sarim sono intervenuti anche in altre aree del territorio per effettuare delle bonifiche.