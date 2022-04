Scafati, polemica sui fondi per centri estivi: Sicignano replica a Russo Così l'assessore: "E' stato fatto un ottimo lavoro. Di più non sarebbe stato possibile fare"

Dopo le critiche mosse dal consigliere comunale di Scafati Michele Russo in merito ai 29mila euro di fondi per

l'organizzazione dei centri estivi che saranno restituiti al governo poichè non impiegati, arriva l'intervento di replica dell'Assessore alle Politiche sociali, Raffaele Sicignano.

"Il consigliere ing. Michele Russo - dichiara l'Assessore Sicignano - attacca l’Amministrazione comunale sostenendo che il Comune non si è impegnato abbastanza nella programmazione della spesa dei fondi assegnati per i centri estivi. E che circa 29mila euro di tali fondi saranno restituiti al Governo perché non impiegati.

Intendo precisare che dei 122mila euro dei fondi ministeriali assegnati al nostro Ente per i centri estivi, circa 93mila euro sono stati erogati agli aventi diritto. E non mi sembra francamente un risultato di poco conto, considerando che non ci sono strutture comunali sul territorio, come da bando e linee guida, da destinare ai minori.

Ciononostante, grazie alla partecipazione di associazioni del terzo settore e al coinvolgimento delle comunità parrocchiali del nostro territorio, siamo riusciti anche a Scafati a realizzare i centri estivi per minori, registrando non solo una larga affluenza dei nostri ragazzi ma anche una larga soddisfazione da parte delle famiglie coinvolte. Non è stato fatto solo questo. È stato, altresì, predisposto un avviso pubblico per tutte le associazioni e cooperative sociali, dandone pubblicità alle famiglie e agli utenti, nella massima trasparenza e assistenza.

È stato inoltre effettuato un lavoro di rendicontazione e di controllo degli atti da parte degli uffici preposti e anche su questo c’è stata la massima collaborazione e disponibilità con quanti hanno partecipato al bando. Abbiamo discusso dei centri estivi anche nell'ambito della Commissione affari sociali con l'obiettivo di trovare, insieme alle opposizioni, un punto di incontro per recepire le esigenze delle famiglie in difficoltà. Anche questo obiettivo direi è stato raggiunto, a tutti gli effetti.

E di questo voglio ringraziare la dottoressa e coordinatrice Anna Sorrentino e tutto lo staff del Piano di zona che, nonostante il forte sottorganico, riesce ugualmente a mantenere tutti gli impegni e a garantire tutti i servizi. E anche con i centri estivi è stato fatto un ottimo lavoro. Di più non sarebbe stato possibile fare. Alle critiche rispondiamo solo con i fatti e con l’impegno".