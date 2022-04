Inclusione e divertimento a Pontecagnano: ecco il nuovo parco giochi "Trotula" Lo spazio sarà dedicato alla magistra della scuola medica salernitana: domenica l'inaugurazione

Sarà inaugurato domenica 10 aprile, alle ore 10:00, il parco giochi dedicato a Trotula de Ruggiero, magistra della Scuola Medica Salernitana e prima ginecologa della storia.

L’area sarà situata all’interno della Villa Comunale di S. Antonio, in prossimità di Piazza Padre Gentile, ed accoglierà nuove giostrine inclusive, adatte alle esigenze di tutti i bambini.

Le istallazioni saranno sistemate su un tappeto, rigorosamente antiurto, progettato dall’architetta Roberta Pastore, che da tempo si è dedicata alla valorizzazione della figura della pioniera della medicina salernitana.

I giochi, inoltre, andranno ad abbellire e completare uno spazio già recentemente arricchito dalla presenza di panchine colorate, rese oggetto di straordinari dipinti di artisti locali e non nell’ambito dell’iniziativa Sedute d’Arte – Panchine d’Autore, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni del territorio. Durante la cerimonia di aperura saranno previsti giochi, attività e sorprese destinate alle famiglie.

“Il nuovo parco presenta come peculiarità quella di poter essere frequentato contestualmente da bambini normodotati e da bambini che presentino qualsivoglia disabilità. Ciò per garantire pari opportunità di accesso, indipendentemente da eventuali problematiche o difficoltà. L’area è stata prevista, inoltre, in una zona di periferia, che sentiamo il dovere di valorizzare affinché diventino sempre più numerose le occasioni di divertimento e di svago anche in luoghi meno affollati e quindi più esposti al pericolo”, ha commentato la Consigliera con delega alle Politiche Sociali Gerarda Sica.

“Ancora nuovi spazi da restituire alla collettività: dopo i campetti di Via Toscana, l’Amministrazione Comunale riapre le porte della Villa di S. Antonio, dove presenta giostrine per tutti. Un grande segnale di apertura e di impegno, che vogliamo trasmettere invitando la comunità a condividere questo momento di gioia e, parallelamente, di ritorno alla normalità. Oggi più che mai abbiamo bisogno di luoghi aperti da vivere e condividere. Che il parco dedicato a Trotula sia sempre più un luogo di inclusione, di confronto e di allegria tanto per gli adulti che per i piccini”, ha anche dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.

"I luoghi magici esistono e a vederli non sono solo i più piccoli. Ad esempio in questo parco i bambini sono tutti uguali, senza distinzioni di nessun genere e insieme con lo scopo di divertirsi. Sono loro i protagonisti e a loro e alle loro famiglie consegniamo questo spazio di aggregazione, inclusione e crescita", le parole della fascia tricolore.