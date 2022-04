Forum dei giovani di Battipaglia: unanimità per il nuovo regolamento "L'unanimità in Consiglio è stato il sigillo posto a questo lavoro di squadra"

Varato all'unanimità il nuovo regolamento per l'elezione del Forum dei Giovani. Le modifiche apportate dal gruppo di lavoro formato dall'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Battipaglia Francesca Giugliano, dalla consigliera comunale e delegata alle Politiche Giovanili Angela Ventriglia e il delegato al Forum Lorenzo Forlano, è stato infatti votato in Consiglio Comunale.

Si è ora in grado di organizzare le elezioni del Forum dei Giovani e la sua costituzione prima dell'estate.

L'amministrazione guidata dalla sindaca Cecilia Francese ha voluto, fin da subito, lavorare a questo organismo di partecipazione. Dopo mesi di incontri, verifiche in commissione sostenuti dal presidente della Terza Commissione Feliciana La Torre e dall'assessore al ramo si è giunti a questo importante risultato.

«Un nuovo regolamento, che, partendo già dal lavoro svolto dalla precedente amministrazione e soprattutto, condividendo con la minoranza le perplessità e i limiti del precedente, è stato modificato e reso più fruibile anche da parte dei minorenni – dice la consigliere a delegata Angela Ventriglia -. L'unanimità in Consiglio è stato il sigillo posto a questo lavoro di squadra. Noi come maggioranza ci abbiamo creduto e investito forze, e la minoranza ha collaborato positivamente alla stesura finale del regolamento. Ora tocca ai giovani battipagliesi utilizzare al meglio questo strumento».

Da sempre gli strumenti di partecipazione dei cittadini sono al centro dell'attività politica della sindaca Cecilia Francese e della sua amministrazione. Il lavoro fatto sul Forum dei Giovani lo testimonia.

«Accogliamo con piacere l’approvazione del Consiglio Comunale del Regolamento del Forum dei Giovani – dice il delegato al Forum Lorenzo Forlano -. Era destino che nel 2022, Anno Europeo dei giovani, il Forum tornasse a Battipaglia dopo circa 10 anni dall’ultimo in vigore.

Il regolamento approvato rispecchia in pieno il “kit” che la Regione fornisce ai Comuni per l’istituzione dei Forum, in questo modo sono maggiori le possibilità di partecipare a bandi e finanziamenti per le attività del Forum stesso. Ci attiveremo subito per una massiccia informazione e promozione della convocazione del Forum, per coinvolgere tutti i giovani della città».

Un importante passo per le politiche giovanili grazie alla volontà manifestata sin da subito dalla sindaca e dalla sua amministrazione di essere vicina alle istanze delle nuove generazioni.