Battipaglia, rivoluzione nei parcheggi fuori mercato: "Nuove aree e più servizi" Caos in consiglio comunale, l'opposizione abbandona l'aula. Mirra: "Atteggiamento incomprensibile"

Diverse novità nella mappa dei posteggi fuori mercato nella città di Battpaglia: nuove zone individuate, altre soppresse. Approvata una nuova organizzazione ed il riordino delle attività sul territorio.

Si passa da una presenza di ambulanti a “macchia di leopardo” ad una più funzionale gestione degli spazi pubblici destinati al commercio.

La nuova organizzazione prende le mosse dal lavoro dell'assessore dell'assessore al Sue e alle Attività Produttive Egidio Mirra. Le autorizzazioni concesse ai commercianti sono state revocate e nelle more della riorganizzazione degli spazi, potranno continuare l'attività in attesa del piano.

«In buona sostanza – dice l'assessore Mirra -, creeremo nuove aree, già individuate, dove saranno presenti più attività ambulanti che godranno anche di maggiori servizi come ad esempio i bagni chimici».

In particolare, nei pressi dello stadio comunale “Luigi Pastena”, sorgerà un’area dedicata allo street food con bagni chimici e bagni pubblici e altri due posteggi in più rispetto ai quattro già esistenti, niente ambulanti in via Belvedere. Nuovi punti al "PalaZauli" e al "Sant' Anna".

Ma è caos in Consiglio Comunale: l'opposizione, infatti, ha abbandonato l'aula. L'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese stigmatizza l'atteggiamento dell'opposizione che, al momento del voto in Consiglio Comunale, ha deciso di abdicare al ruolo democratico concesso loro con il voto popolare e hanno abbandonato l'aula.

«Non ci sono contenziosi rispetto a questo provvedimento – precisa l'assessore Mirra -, così come ho affermato, rispondendo al consigliere Giuseppe Provenza, nel corso del Consiglio Comunale. Non vi erano motivazioni valide per non partecipare al voto. Si poteva essere d'accordo o meno ma in questa circostanza l'opposizione ha preferito restare fuori. Un atteggiamento politico incomprensibile rispetto soprattutto alle motivazioni addotte».