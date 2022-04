Pollica, il sindaco Pisani premiato a Berlino Il primo cittadino ha ricevuto il riconoscimento nell'ambito dell'Italia Food News Award

Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, è stato premiato a Berlino nell’ambito dell’Italian Food News award International per l’impegno profuso nella promozione e valorizzazione della Dieta Mediterranea nel mondo. A conferire il premio Gennaro Velardo, presidente di Italia Ortofrutta.

"In tutti questi anni a Pollica abbiamo lavorato con grande passione e impegno alla valorizzazione e alla salvaguardia della dieta mediterranea conseguendo importanti risultati. Ricevere il premio di Italian food news al fruit logistica di Berlino, per il lavoro fatto, mi riempie di gioia ed è stimolo per continuare il lavoro intrapreso con ancora più determinazione. La dieta mediterranea non è solo patrimonio culturale immateriale dell’umanità ma dovrà essere il nostro modello di sviluppo del futuro capace di tradurre in realtà il concetto di ecologia integrale" è stato il commento del primo cittadino cilentano.