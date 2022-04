Montecorice, Meola scende in campo per le Amministrative Flavio Meola già è stato sindaco per due mandati del comune cilentano

Flavio Meola si candida a sindaco nel comune di Montecorice, di cui è già stato primo cittadino in passato. E' il primo ad ufficializzare la candidatura in vista del voto del 12 giugno. Le prime indiscrezioni sono comparse sulla pagina Facebook di uno dei figli, Raffaele, con annessa pubblicazione di quello che sarà il simbolo della lista. "Il futuro è adesso, ora. Da scrivere assieme" si legge in uno dei passaggi del post.

Già si pensa ai programmi con la necessità soprattutto di intercettare nuove risorse. "Fondi per le spiagge e i borghi collinari, per rendere il porto un gioiellino e allo stesso tempo i paesi a monte epicentro della vita culturale. Fondi per la nostra Agricoltura, la Pesca, lo Sport, l’Edilizia e le Infrastrutture. Fondi e non più mutui ventennali o trentennali sulle nostre spalle. Finanziamenti, finalmente!!!" si legge ancora nel post.

Al suo fianco, ormai certa, la candidatura anche di Pasquale Tarallo, fino a qualche mese fa vicesindaco della Giunta retta dall’attuale sindaco Pierpaolo Piccirilli, che ad oggi invece ancora non ha sciolto nessuna riserva su una sua possibile candidatura. Pronto a scendere nuovamente in campo, infine, anche Ivan Chiariello, con una lista di giovani.