Capozzolo: "Vietri sviluppo, Benincasa si deve dimettere subito" La sentenza della Corte di cassazione innesca una nuova polemica politica

«Chiedo le immediate dimissioni dell’ex sindaco, Francesco Benincasa, da presidente della società “Vietri Sviluppo” perché la sentenza della Corte di Cassazione è estremamente chiara in merito alla lettera inviata dallo stesso Benincasa, allora sindaco, in difesa di Vicinanza. Infatti, nei confronti dell’avvocato Francesco Benincasa e del Cda della società, le toghe scrivono: “Potrebbe semmai comportare una condivisione da parte loro della penale responsabilità a tali condotte, giammai l’assoluzione dell’imputato”. Non c’è altro da aggiungere»: lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia, Antonello Capozzolo.

«Ad agosto del 2021 - chiarisce Capozzolo - espressi palesemente il mio disappunto circa la nomina, decisa unilateralmente dal sindaco Giovanni De Simone senza informare né me, che allora ero assessore al turismo, cultura e spettacolo, né il resto della maggioranza, dell’ex sindaco Francesco Benincasa a presidente della società Vietri Sviluppo. Presupposto della mia adesione alla lista civica di De Simone era infatti quello di essere in totale discontinuità con la gestione del già sindaco Benincasa», ha ricordato Capozzolo.

«Nominare poi Benincasa alla presidenza della Vietri Sviluppo significò smentire completamente questo presupposto. La risposta del sindaco alla mia ferma contrarietà fu la repentina revoca dell’assessorato. Il sindaco De Simone ha tradito non solo la mia fiducia ma anche quella di migliaia di cittadini vietresi, avendo dichiarato più volte in campagna elettorale di essere assolutamente indipendente da Benincasa e che non l’avrebbe mai coinvolto direttamente o indirettamente nell’amministrazione. Il tempo è galantuomo, ristabilisce sempre la verità», conclude il consigliere Antonello Capozzolo.