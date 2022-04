Centenario scafatese: i ringraziamenti del sindaco Salvati "E' stata un'emozione grandissima"

"E’ stata un’emozione grandissima che ho vissuto nella triplice veste di sindaco, cittadino e tifoso scafatese. Una serata magica in onore di Scafati e della squadra canarina. E’ stato tutto perfetto. Il tributo ai campioni gialloblù, le bandiere, la musica, i cori ed i fuochi pirotecnici resteranno ricordi indelebili”. Così il Sindaco Cristoforo Salvati ha commentato i festeggiamenti per il primo secolo di storia della Scafatese calcio, organizzati dalla società canarina e tenutisi sabato sera nel piazzale antistante lo Stadio comunale “Giovanni Vitiello”, in via D. Catalano, alla presenza di centinaia di tifosi canarini. Il primo cittadino ha partecipato all’evento insieme ad altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

“Una serata che ricorderemo tutti – ha aggiunto il Sindaco Salvati – La storia della Scafatese calcio è la storia di questa città e, come tale, merita rispetto, onore. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione e alla riuscita dell’evento. Grazie al Presidente Vincenzo Cesarano e a tutto il club canarino al quale auguro di poter raggiungere e festeggiare tanti altri ambiziosi traguardi. Grazie, infine, ai tifosi, a tutti coloro che si riconoscono nei colori e nella storia della Scafatese, a quanti hanno sempre supportato e continueranno a supportare la squadra gialloblù”.

Soddisfazione per il Centenario della Scafatese calcio è stata espressa anche dall’Assessore allo Sport, Gennaro Avagnano. “È stata una bellissima festa, un momento di orgoglio per la nostra città. Lo sport in generale è importante, soprattutto il calcio che è parte della storia di Scafati. Ringrazio il Presidente Cesarano per l'impegno profuso. A Scafati abbiamo molte strutture sportive che l'Ente non è purtroppo in grado di gestire. Per tale motivo ho già chiesto agli uffici comunali competenti di predisporre tutti gli atti necessari per assicurare l'esternalizzazione della gestione degli impianti per i quali non siamo in grado di provvedere autonomamente. Questo per consentire una maggiore fruizione degli stessi da parte della cittadinanza, e non solo degli scafatesi. Ovviamente lo Stadio comunale sarà escluso da tale procedura”.