Strade, a Montecorvino Rovella i lavori nel tratto Maccaronera – Pezze Interventi per l’importo complessivo di oltre 57mila euro

La Provincia di Salerno consegna i lavori occorrenti per la sistemazione del percorso alternativo alla S.R ex S.S. 164 per Acerno, strada comunale ricadente nel territorio del Comune di Montecorvino Rovella denominata "Maccaronera – Pezze”, per l’importo complessivo di euro 57.255,34.

“I lavori sono partiti oggi - dichiara il Presidente Michele Strianese - e riguardano la posa in opera di tappetino bituminoso, la realizzazione di segnaletica orizzontale, l’integrazione di segnaletica verticale, la creazione zanelle raccolta acque in alcuni tratti e l’istallazione barriere.

L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Apriamo nuovi cantieri per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”