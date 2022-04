Strade: a Castellabate e Pollica riaprono per Pasqua la SP61 e la SP15 Conclusi i lavori di messa in sicurezza e ripristino a seguito di dissesti e movimenti franosi

La Provincia di Salerno conclude i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sia sulla SP 61 nel comune di Castellabate che sulla SP 15 al km 34+100 nel comune di Pollica.

“Entrambi erano interventi urgenti di protezione civile - dichiara il Presidente Michele Strianese – che riguardavano il ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi, finanziati con POR FESR 2014-2020. Entrambe le strade verranno riaperte al transito veicolare per la prossima Pasqua.

La SP 15 in particolare prevedeva la realizzazione di un muro in c.a rivestito in pietra fondato su paratia di micropali a sostegno della sede stradale da ricostruire, il ripristino del piano viabile con posa in opera di binder e tappetino in conglomerato bituminoso, barriere ed opere di regimentazione delle acque meteoriche.

Le attività sono coordinate dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Grazie alla Regione Campania, in particolare al Presidente On. Vincenzo De Luca, riusciamo ad aprire cantieri per il miglioramento della sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La mobilità sicura soprattutto in zone turistiche come questa del Cilento, in vista delle feste pasquali e della stagione estiva, rimane per noi una priorità.