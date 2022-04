Primario e medici malati, reparti chiusi ad Eboli: "E' inaccettabile" Disagi all'ospedale "Maria Santissima Addolorata". Dal sindaco parole di fuoco contro l'Asl

«È il momento che la questione sanità in Piana del Sele e ad Eboli si affronti seriamente. È inaccettabile che si chiudano reparti a causa di malattie dei medici, tra l’altro un reparto come chirurgia attorno al quale ruotano tutti gli interventi di urgenza e di emergenza di un ospedale». Il sindaco Mario Conte non ci sta e pretende chiarimenti dall'Asl. Il riferimento è alle patologie che hanno colpito il primario ed un paio di medici dell'ospedale "Maria Santissima Addolorata" che ha portato alla chiusura forzata di alcune strutture.

«In queste ore ho immediatamente sentito il direttore sanitario Minervini per la risoluzione del problema - ha fatto sapere il primo cittadino -. Ho contattato l’Asl Salerno per chiedere che vengano spesi i fondi e definite le assunzioni per il nostro ospedale. Non si può lasciare un bacino di utenza di oltre 300mila abitanti con un reparto di chirurgia chiuso e con gli altri reparti con personale sanitario assolutamente insufficiente. Pretendiamo risposte», la reprimenda di Conte.

Stando a quanto si apprende, nei prossimi giorni il sindaco di Eboli farà tappa proprio presso la sede Asl con l'obiettivo di avere un confronto con i vertici dell'Azienda sanitaria e trovare così soluzioni alla vertenza.