Pontecagnano smart city: nuovi veicoli green in dotazione alla polizia "Il nostro obiettivo è sostituire le auto e i motocicli con vetture ibride ed elettrificate"

Pontecagnano punta sull'ambiente e si fa più "smart". Sono stati consegnati alla polizia municipale nuovi veicoli green. Soddisfatto il sindaco Giuseppe Lanzara: "Un obiettivo che come Amministrazione ci siamo prefissi, quello di sostituire le auto e i motocicli con vetture ibride ed elettrificate. Una vera rivoluzione in termini di promozione della cultura ambientale, così come previsto dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritto nel 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri".

"Da parte nostra questo rappresenta un piccolo contributo utile a rendere Pontecagnano Faiano una Città vivibile, a misura d’uomo, e che punta a ridurre al minimo le emissioni inquinanti e dunque deleterie per il territorio e per chi lo abita", le parole del primo cittadino.