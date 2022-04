Nocera Superiore, verde pubblico, il sindaco: "Ancora più decoro" E' la linea dettata dal primo cittadino Giovanni Maria Cuofano

Ancora più decoro. Questa la linea dettata dal sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, nel briefing di programmazione delle attività riguardanti il verde pubblico svolto con l’Ufficio Manutenzione ed Ufficio Ambiente.

Decoro, ordine e pulizia in piazze, rotatorie, parchi e villette: sono i tre asset del Piano del Verde stilato per coprire in maniera efficace sia il centro cittadino che le frazioni.

Il cronoprogramma delle attività, in attuazione da stamane e fino a fine mese, vede la squadra dei giardinieri comunali impegnati nell’area peep di Croce Malloni, via indipendenza, Via Nazionale, Parco archeologico urbano, Villa comunale, Materdomini /Via Nicotera/Via del Santuario/Via Iroma, Villetta via risorgimento, Via Ungari, Villetta Viale Europa.

In parallelo saranno eseguite una serie di potature alle alberature dell’area parcheggio alloggi comunali, in via Petrosino (giardinetti), Scuola M. Polo e via S. Pietro.

«Con il graduale alzamento delle temperature abbiamo richiesto una programmazione delle attività ancora più incisiva – spiega Cuofano – da questo periodo in poi l’erba cresce più rapidamente ed occorre un monitoraggio più frequente per assicurare decoro e pulizia ovunque».