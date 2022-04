Castellabate, bando per l'assunzione di vigili stagionali L'Ente intende rafforzare il corpo della Polizia Municipale per la stagione estiva

E' stato approvato il bando di selezione pubblica per l'assunzione di agenti di polizia locale a Castellabate. Gli agenti assunti lavoreranno a tempo determinato per un totale di diciotto ore settimanali.

“Questa selezione ci consentirà di avere più agenti impegnati sul territorio per garantire la sicurezza, fronteggiare le esigenze ordinarie e straordinarie dettate dal flusso eccezionale di turisti nella stagione estiva. La creazione di posti di lavoro è per noi fondamentale e cruciale nel nostro obiettivo a lungo termine di incentivare i giovani a rimanere qui a Castellabate” commenta il sindaco, Marco Rizzo.

“Il nostro obiettivo primario è quello di creare nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani per permettergli di guardare al futuro con ottimismo e speranza. E’ su di loro che vogliamo puntare per apportare migliorie all’intero territorio. Parte con questo concorso una nuova politica assunzionale che toccherà tanti settori amministrativi del Comune di Castellabate” conclude l'assessore delegato al Personale, Luigi Maurano.