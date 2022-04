Rigenerazione urbana a Pontecagnano: 5 milioni dal Ministero dell'Interno Previsti lavori funzionali all'arredo urbano del centro città ed interventi all'Ex Tabacchificio

Buone notizie per Pontecagnano: si punta sulla rigenerazione urbana. Sono stati approvati i progetti per la riqualificazione del tessuto cittadino e concessi al Comune ben 5 milioni di euro per eseguire lavori e interventi di decoro urbano.

"Una promessa mantenuta" per il sindaco Giuseppe Lanzara, soddisfatto dell'importante finanziamento.

"Con la realizzazione di queste opere si incrementerà il livello di sicurezza dei pedoni e dei mezzi e si provvederà al miglioramento ed ampliamento dei percorsi per persone con disabilità", scrive il primo cittadino. I lavori prevedranno l’utilizzo di materiali di nuova concezione e riguarderanno le seguenti arterie ed immobili cittadini: Centola, via Budetti, via Roma, via Tevere ed altro. Tra gli interventi anche il completamento dell'Ex Tabacchificio.

"Nonostante le difficoltà continuiamo a lavorare per cambiare il volto di questa Città creando sempre migliori condizioni per un territorio che punta a diventare ogni giorno maggiormente accogliente e vivibile", le parole della fascia tricolore.